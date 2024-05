CRT | accordo sul premio di risultato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 18 maggio 2024) Arezzo, 18 maggio 2024 – CRT e sindacati hanno sottoscritto unsuldi2024 al quale i dipendenti potranno accedere anche attraverso la piattaforma di welfare aziendale. Si tratta di unche va da 300 a 450 euro per ciascun dipendente, in relazione alla categoria e alla qualifica. Un totale di 68.000 euro destinati al miglioramento dell'organizzazione e della qualità del servizio. I premi saranno erogati dopo la valutazione positiva da parte del Direttore Sanitario sul raggiungimento degli obiettivi prefissati e che sono stati condivisi con le organizzazioni sindacali. “Questo – commenta il Consigliere delegato Maurizio Baldi – è un modo per valorizzare aspetti che spesso vengono sottovalutati come la necessità di avere a che fare non solo con i pazienti, ma anche con le loro famiglie in ...