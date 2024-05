Arena di Verona - un israeliano ed un palestinese si abbracciano con Papa Francesco

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 18 maggio 2024), 18 maggio 2024 – “La cultura fortemente marcata dall’individualismo rischia sempre di far sparire la dimensione della comunità – dove c’è individualismo forte sparisce la comunità, e questo forse è la radice delle dittature –. Spariscono la dimensione della comunità e dei legami vitali che ci sostengono e ci fanno avanzare. E inevitabilmente produce delle conseguenze anche sul modo in cui si intende l’autorità”. Così, partecipando all’incontro “di Pace – Giustizia e Pace si baceranno”, ha risposto alle domande di alcuni rappresentanti dei diversi Tavoli di lavoro, nell’di. Il Pontefice si è rivolto a Mahbouba Seraj, venuta ad2024, da Kabul in Afghanistan, assieme a Giulia Venia del gruppo di lavoro sulla democrazia. “Chi ...