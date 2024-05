Guglielmo Marconi | lo scienziato delle telecomunicazioni che staccò i fili al progresso

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di sabato 18 maggio 2024) Life&People.it, uno dei più grandi innovatori, frequentò l’alta società; applicò le sue conoscenze ai più avanzati campi dell’epoca, visse a bordo di uno yacht-laboratorio leggendario, lasciò un’influenza tale che la storiapuò essere divisa in un “prima” e un “dopo”. La vita diSe oggi rimaniamo affascinati da figure come Elon Musk, probabilmente lo saremmo ancora di più se ci trovassimo di fronte a, che per caratura personale e valore scientifico è annoverato tra i grandissimi del nostro Paese. Quel che Michelangelo è per la scultura, probabilmentelo è per le ...