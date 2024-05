Papa Francesco | La pace non sarà mai frutto dei muri e delle armi

(Di sabato 18 maggio 2024) VERONA – “Lanonmaidella diffidenza, deipuntate gli uni contro gli altri”. Lo ha dettoal termine dell’incontro all’Arena di Verona “Arena di. Giustizia esi baceranno”. “Dice San Paolo: ‘Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato’ (Gal 6,7) – ha aggiunto il Pontefice – Non seminiamo morte, distruzione, paura. Seminiamo speranza! È quello che state facendo anche voi, in questa Arena di. Non smettete. Non scoraggiatevi. Non diventate spettatori della guerra cosiddetta ‘inevitabile’. Come diceva il vescovo Tonino Bello: ‘In piedi, costruttori di!'”. L'articolo L'Opinionista.

"Le ideologie non hanno piedi per camminare, non hanno mani per curare le ferite", dice il Pontefice davanti a 10mila fedeli. Poi l'incontro con i detenuti: "Il carcere è un luogo di grande umanità, il mio appello per migliorarlo"

Papa Francesco all'Arena di Verona per la pace e l'abbraccio con l'israeliano e il palestinese - papa Francesco all'Arena di Verona per la pace e l'abbraccio con l'israeliano e il palestinese - All'Arena circa 12mila persone hanno accolto papa Francesco per il momento clou della sua visita a Verona: l'emozionante abbraccio per la pace ...

Il Papa a Verona: "I bambini nelle guerre perdono il sorriso" - Il papa a Verona: "I bambini nelle guerre perdono il sorriso" - Durante la sua partecipazione all'Arena della pace di Verona, papa Francesco parla dei bambini ucraini che "stanno perdendo il sorriso" a causa della guerra ma anche del conflitto israelo-palestinese.

Papa “Il futuro non è solo dei leader ma nelle mani dei popoli” - papa “Il futuro non è solo dei leader ma nelle mani dei popoli” - 1 minuto per la lettura ROMA (ITALPRESS) – “Sono sempre più convinto che ‘il futuro dell’umanità non è solo nelle mani dei grandi leader, delle grandi potenze e delle èlite. E’ soprattutto nelle mani ...