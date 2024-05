Arriva 1a guida ai migliori vini in abbinamento a Mozzarella Bufala Campana Dop

I brani e gli album di Adriano Celentano ritornano in vinile Greenyl grazie alla campagna di Universal Music Italia. La contemporaneità dei temi trattati dalle canzoni del Molleggiato sono infatti più che mai attuali. Per questo alcuni dei suoi ...

Il decreto salva casa voluto da Matteo Salvini potrebbe arrivare in Cdm "la prossima settimana ". È lo stesso vicepremier ad annunciarlo ribadendo però che "non si tratta di un condono". La bozza del testo, ma ecco quel che sappiamo su che cosa ...

La panchina del Napoli è oggetto di desiderio per diversi allenatori, ma in questo momento spicca il nome di Gian Piero Gasperini con quote molto alte. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sembra che De Laurentiis abbia ...