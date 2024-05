Chi è Giulia Bedini - la moglie di Franco Di Mare scomparso a 68 anni?

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di sabato 18 maggio 2024)Di, noto giornalista ed ex-direttore Rai, è stato recentemente al centro delle cronache per la sua scomparsa all’età di 68. Di, celebre per il suo lavoro come inviato di guerra e per la sua lunga carriera televisiva, aveva affrontato pubblicamente la sua battaglia contro un tumore, probabilmente legato all’esposizione all’amianto durante i suoi reportage in zone di conflitto. Prima di morire, Diaveva ritrovato la felicità grazie all’amore della sua vita,Berdini. I due si erano conosciuti circa ottofa presso la sede Rai di Saxa Rubra, dove Berdini lavorava per una società di ristorazione che forniva servizi anche alla televisione pubblica. Nonostante i 36di differenza, la loro relazione si era dimostrata ...