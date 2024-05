La Wagner e la base russa vicina all'Italia: ecco l'hub per destabilizzare l'Africa - La wagner e la base russa vicina all'Italia: ecco l'hub per destabilizzare l'Africa - Il gruppo wagner avrebbe utilizzato la Libia come hub per destabilizzare il continente africano. Morto Prigozhin, ora il Cremlino vorrebbe "raccoglierne l'eredità" ...

Disinformazione per destabilizzare gli equilibri geopolitici: gli scenari di rischio - Disinformazione per destabilizzare gli equilibri geopolitici: gli scenari di rischio - La disinformazione si sta affermando sempre più come arma per colpire il nemico e destabilizzare gli equilibri geopolitici mondiali. La sua diffusione e l’impatto delle sue conseguenze è favorito anch ...