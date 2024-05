Cessione Inter - colpo di scena Zhang | stabilità a repentaglio La lettera preoccupa i tifosi

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 18 maggio 2024)diha firmato unache: ladel club è messa ada Oaktree Euforia ezione. In queste ore idell’stanno vivendo sentimenti contrastanti. Domani la squadra di Simone Inzaghi, al termine della partita contro la Lazio, alzerà al cielo di San Siro la coppa dello scudetto della seconda stella. In campo solo gioie, dietro la scrivania si continua a trattare con Oaktree per quanto riguarda il famoso rifinanziamento. Con il fondo Pimco che sembra essere sempre più lontano (ad ora appare difficile un accordo), l’attuale finanziatore del club nerazzurro, Oaktree, è in agguato, ...