Bird - la recensione | la faticosa rincorsa prima di spiccare in volo

(Di sabato 18 maggio 2024) Se tuo padre va in giro col monopattino una la cosa la sai: non potrà portarti troppo lontano. Non potrà tenerti al sicuro. E allora la giovane Bailey capisce presto che dovrà cavarsela da sola. Non più bambina e non ancora donna, la ragazzina si rimbocca le maniche e affronta la vita consapevole di non avere guide, esempi, appigli. È questa la difficile prospettiva in cui ci cala subito Andrea Arnold nel suo ultimo film. Nelladi, in concorso al Festival di Cannes 2024, vi racconteremo come è stato questo bel viaggio nei tumulti di un’adolescenza vissuta ai margini, fatta di solitudine, botte e silenzi. Da sempre interessata all’intimità giovanile, Arnold conferma ancora una volta il suo tatto e ci fa entrare nella quotidianità di una giovane donna costretta a cambiare pelle per trasformarsi finalmente in sé stessa. La vita come ...