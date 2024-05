Asia - 14enne malata di tumore diventa bersaglio degli hater Post di Mattarella su Instagram | Sei bravissima

(Di sabato 18 maggio 2024) Napoli, 18 maggio 2024 – "ho visto il tuo video e sei! Complimenti per la tua forza e auguri. Sergio”. Il Presidente della Repubblica entra super commentare il video di, unadie ricoverata al Santobono di Napoli che, per quello stesso filmato condiviso online ed apprezzato dal Capo dello Stato, era invecetadisui social. Il video diè affetta da une costretta a cure continue, ma è anche circondata dall'affetto dei medici eimpiegati dell'ospedale Santobono Pausilipon di Napoli. È stato lo stesso ospedale a diffondere un ...

