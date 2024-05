Crolla l' inflazione - l' Italia respira | media più bassa in Ue Giù bollette di luce-ga - ma salgono i pacchetti vacanza

A febbraio L’inflazione resta sostanzialmente stabile rispetto al mese precedente, ma le buone notizie sono quasi inesistenti. Il calo tanto atteso ancora non arriva e la stangata per le famiglie italiane resta. Gli ultimi dati dell’Istat mostrano ...

Inflazione, Veneto e Fvg al top - inflazione, Veneto e Fvg al top - Nell’ultimo anno i veneti e i friulgiuliani sono stati i più colpiti d’Italia dal caro vita; la crescita dell’inflazione media nel Veneto, infatti, è stata del +1,3 per cento, segue il Friuli Venezia ...

Italia ha l'inflazione più bassa in Ue - Italia ha l'inflazione più bassa in Ue - L'Italia ha l'inflazione più bassa in Ue, ma il caro vita, nell'ultimo anno, ha colpito soprattutto Siena, Brindisi e Venezia che hanno registrato un aumento dell'1,9%. (ANSA) ...

Inflazione, Trieste tra le province italiane più colpite - inflazione, Trieste tra le province italiane più colpite - L'Italia ha l'inflazione piu' bassa in Ue ma nell'ultimo anno sono state le province italiane ad essere le piu' colpite dal carovita. In particolare, Siena, Brindisi e Venezia che hanno registrato un ...