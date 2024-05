Il signore delle formiche - qual è la storia vera? Cosa c’entra Emma Bonino?

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il film “Il”, diretto da Gianni Amelio, è basato sulladi Aldo Braibanti, intellettuale omosessuale che fu processato negli anni ’60 per plagio nei confronti di uno dei suoi studenti maggiori. Nel cast troviamo attori come Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Sara Serraiocco e l’esordiente Leonardo Maltese. La trama del film IlAldo Braibanti, uomo poliedrico e mirmecologo (studioso), finì sotto processo per aver plagiato un suo studente. La famiglia dello studente, per volontà dele il ragazzo venne rinchiuso in un ospedale psichiatrico e sottoposto a elettroshock, lo accusò di averlo sottomesso completamente alla sua volontà. Il ...

Aldo Braibanti , ex partigiano, poeta, artista, filosofo e naturalista, alla fine degli anni '60 fu protagonista di un caso giudiziario che fece molto scalpore nell'Italia all'epoca. L'uomo venne accusato di aver "plagiato" Giovanni Sanfratello, ...

stasera 17 maggio in prima serata su Rai 3 va in onda il film di Gianni Amelio ispirato a una storia vera Questa sera su Rai 3 alle 21:20, verrà trasmesso Il signore delle formiche , un film ispirato a una storia vera ambientata nell'Italia degli ...

La pellicola diretta da Gianni Amelio, andata in onda su Rai 3 venerdì 17 maggio, racconta la vicenda di Aldo Braibanti , un intellettuale omosessuale processato negli anni '60 con l'accusa di plagio nei confronti di un suo studente . Nel cast del ...

