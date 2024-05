Qual è il segreto del dominio cinese su auto elettriche e pannelli solari

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 18 maggio 2024) Economia, geopolitica, transizione energetica: sarà un 2024 movimentato e non privo di rischi, ma anche ricco di opportunità e in ogni caso di elezioni (sono oltre quattro miliardi le persone attese alle urne in più di cinquanta Paesi), con la competizione tra Stati Uniti e Cina a dominare tutte le grandi sfide. La Cina è un attore cruciale nell’estrazione e nella lavorazione di terre rare e materie prime critiche (tra cui grafite, cobalto, silicio e litio), fondamentali per produrre, batterie efotovoltaici, a loro volta indispensabili per la transizione verde. Di conseguenza, Pechino è al primo posto nella produzione della componentistica delle batterie ovvero anodi, catodi, elettroliti e altri elementi di cui la Cina controlla circa l’80% della produzione globale. Nel 2022, stando ai dati dell’Agenzia ...