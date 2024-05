Pomeriggio Cinque finisce così - Myrta Merlino lascia tra le polemiche | Perché va via

(Di sabato 18 maggio 2024)su Mediaset e: l’indiscrezione che la vede lontana da. La conduttrice potrebbere prima.è la conduttrice che dallo scorso settembre ha sostituito Barbara D’Urso nella conduzione di. La scelta di Mediaset non si è rivelata vincente e gli ascolti del programma non sono migliorati nel corso dei mesi rispetto alla scorsa edizione condotta dalla D’Urso.non ha mai preoccupato infatti la rete avversaria che affida la fascia oraria con La vita in diretta ad Alberto Matano. Stop acon(foto: ANSA) ...

Esperienza fallimentare quella di “Pomeriggio Cinque” per Myrta Merlino . Secondo quanto rivelato dal giornalista Giuseppe Candela su “Dagospia”, la conduttrice […] Continua a leggere “Myrta Merlino lascia ‘Pomeriggio Cinque’ in anticipo” : chi ...

Fedez, interviene Myrta Merlino: "Momento di tensione", l'ex amica rincara: "Non sta bene" - Fedez, interviene Myrta merlino: "Momento di tensione", l'ex amica rincara: "Non sta bene" - La conduttrice di pomeriggio 5, Myrta merlino, da dei dettagli in esclusiva sul litigio tra Fedez e Iovino, intanto una ex amica del rapper si dice preoccupata ...

Vigilessa uccisa, fermato collega. La difesa: “Incidente, non femminicidio” - Vigilessa uccisa, fermato collega. La difesa: “Incidente, non femminicidio” - È stato fermato durante la scorsa notte e pesa l’accusa di omicidio volontario su Giampiero Gualandi, ex comandante e attualmente vigile in servizio dalla stazione di Anzola Emilia, nel Bolognese, per ...

Myrta Merlino: “Ho parlato con Fedez e con me ha ammesso, ecco cosa mi ha rivelato” - Myrta merlino: “Ho parlato con Fedez e con me ha ammesso, ecco cosa mi ha rivelato” - Durante una recente puntata di pomeriggio 5, la conduttrice Myrta merlino ha discusso gli ultimi sviluppi, includendo un’intervista diretta con Fedez. Il rapper ha rivelato la sua presenza nel locale ...