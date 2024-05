Chico Forti | Costa - ' incomprensibile tripudio govern - senza senso accoglienza Meloni'

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “Davvero non comprendo questo tripudio di governo su Chico Forti . Va bene la soddisfazione per l?azione diplomatica andata a buon fine, ma la Presidente del Consiglio che lo va ad accogliere all?aeroporto non ha nessun ...

In 25 anni di detenzione, Chico Forti non ha mai perso le speranze di tornare in Italia anche grazie a tanti protagonisti del mondo dello spettacolo, che lo hanno sostenuto. Una lunga lista, che vede in prima fila Andrea Bocelli, con la moglie, ...