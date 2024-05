Il caso Megalopolis spiegato bene

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di sabato 18 maggio 2024) Attorno anon c’era solo attesa o speranza. C’era la necessità, condivisa da tutto il mondo cinefilo, che fosse un grande film. Che diventasse un simbolo. Il lavoro di un unico uomo contro un intero sistema che si frappone in maniera coatta tra lui e la realizzazione del proprio sogno. Quell’ultimo grande film venuto da un’altra epoca ma in grado di imporsi, grazie al talento visionario del proprio regista, contro i tiranni del cinema commerciale e mainstream. Ed è normale che tutti noi, almeno per un secondo, ci abbiamo davvero sperato. Una storia troppo bella per non aggrapparcisi con la determinazione e l’illogicità che solo chi è guidato dalla pura passione conosce. E soprattutto ne avevamo bisogno, più che da cinefili, da esseri umani imprigionati in quest’epoca. Era quindi prevedibile che un qualsiasi risultato diverso dalla perfezione avrebbe ...