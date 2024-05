Gaza | primi aiuti umanitari scaricati sul molo USA - oltre 300 pallet

Un primo carico di aiuti umanitari è arriva to nella Striscia di Gaza la mattina del 17 maggio da un molo temporaneo che i soldati statunitensi avevano finito di mettere in sicurezza il giorno prima. Leggi

Le paure del maestro Wellber: “Su Israele e Hamas troppe semplificazioni. La sinistra sta spingendo a destra gli ebrei” - Le paure del maestro Wellber: “Su Israele e Hamas troppe semplificazioni. La sinistra sta spingendo a destra gli ebrei” - S’infuoca, parlando dei problemi della sua terra, l’acclamato maestro Wellber, che è nato nell’81 a Beersheva, nel deserto del Negev, a 40 chilometri da gaza. In questi giorni ... chiedendo aiuto al ...

Gaza, Tajani: “Lavoriamo per due Stati”. Padre di Shani Louk: “Il ritorno del corpo di mia figlia è risposta alla famiglia” - gaza, Tajani: “Lavoriamo per due Stati”. Padre di Shani Louk: “Il ritorno del corpo di mia figlia è risposta alla famiglia” - A gaza sosteniamo il cessate il fuoco per la liberazione degli ostaggi israeliani e l’accesso degli aiuti umanitari nella Striscia. Per questo stiamo lavorando con ‘Food for gaza‘, che sta facendo da ...

Gaza: il molo galleggiante costruito per portare aiuti non è alternativo all'apertura di tutti i valichi - gaza: il molo galleggiante costruito per portare aiuti non è alternativo all'apertura di tutti i valichi - I camion che trasportavano aiuti estremamente necessari per la Striscia di gaza hanno iniziato ad attraversare un molo statunitense di recente costruzione ed entrare a gaza per la prima volta. La ...