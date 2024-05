Guide turistiche per un giorno | gli allievi della scuola Bruni presentano la città agli studenti della Oklahoma University

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 18 maggio 2024) Arezzo, 18 maggio 2024 – Fare turismo è viaggiare molto lontano in cerca del desiderio di tornare a casa”. Si sono concluse venerdì 17 maggio le attivitàclasse V°primaria Leonardo, afferente all’I.C. Cesalpino, inerenti il progetto CLIL multidisciplinare Discover Arezzo. Dal mese di gennaio gli alunni guidati dalla Maestra Elena Fortuni hanno iniziato un affascinante percorso alla scoperta del nostro territorio, attraverso una analisi geografica, storica, artisticanostra. I bambini hanno così potuto realizzare una guida contenente immagini di Arezzo con una breve descrizione dei principali punti di interesse (point of interest), completamente in lingua inglese, imparando a raccontare e ...