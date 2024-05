Ecco il vero dividendo dell’intelligenza artificiale Scrive Gumina

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 18 maggio 2024) Già nel 2017 i G7 discutevano di come rendere l’innovazione la principale fonte di benessere e prosperità per l’umanità intera, con importanti implicazioni anche per il leapfrogging delle economie emergenti. Sette anni dopo, un mondo radicalmente diverso si interroga sul progredire(IA) e sul fatto che essa possa condurre non già a un mero cambio di paradigma nella produzione e nella società, ma addirittura a una singolarità. È realisticamente possibile, e come, affrontare questo scenario ispirandosi a un approccio bilanciato tra opportunità e rischi? Probabilmente non comprendiamo fino in fondo dove l’intelligenzapossa spingersi: favorirne incondizionatamente l’ascesa a general purpose technology può evocare scenari inquietanti; limitarne lo sviluppo potrebbe privarci di prospettive ...