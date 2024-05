È di Giovanni De Rensis il corpo trovato a Bellano | il 50enne era scomparso da lunedì - disposta l’autopsia

(Di sabato 18 maggio 2024) Unsenza vita è statonel pomeriggio del 17 maggio in uliveto di(Lecco). ÈDe, operaiodal 13 maggio. L'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia.

Molteno (Lecco), 17 maggio 2024 – Un 50enne di Molteno , Giovanni De Rensis , è stato trovato morto in un campo, a chilometri di distanza, a Bellano . L'uomo era scomparso martedì, ma già lunedì aveva fatto perdere le proprie tracce. I suoi familiari ...

