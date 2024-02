“Forse Forse” | la rinascita dopo l’amore tossico | il nuovo singolo di Sergio Ruggeri

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Lo definiscono l’artista indie triste di Roma, ma il suo ritorno alla musica è un manifesto di. Un fenice che risorge dalle ceneri di una relazione tossica, un pugile che si rialza dal tappeto. Con la faccia piena di colpi e lividi, sì, proprio come ritratto nella copertina del, ma diin piedi. Esce oggi in radio e in tutti i digital stores ““, ilbrano di, artista fresco di firma con La Crème Records torna sulla scena ,musicale con il racconto della fine di una relazione tossica. “La parola chiave è consapevolezza e dovete immaginare di discutere con delle persone non a livello verbale ma fisico – raccontauna ...