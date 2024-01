Eurosofia propone l’innovativo progetto | “Le scuole della felicità” ideato dal Prof Mauro Laudisi

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Crediamo che per insegnare e trasferire concetti, teorie e pratiche circa le competenze non cognitive, sia necessariamente propedeutica una formazione per tutti coloro i quali si occupano di educazione. Per tale necessità abbiamo strutturato un PERCORSO che prevede un cammino di crescita personale con degli esperti nel settore:. Marino, Ideatore del“Lefelicità L'articolo .