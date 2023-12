Blitz a Scampia | arrestato a una festa Gaetano Angrisano | era nella lista dei 100 latitanti più pericolosi

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Doppio colpo a segno da parte dello Stato contro la criminalità organizzata: carabinieri e polizia, in due distinte operazioni, hanno infattidueindicati come elementi di spicco di clan legati rispettivamente alla camorra die alla Sacra Corona Unita. In particolare si tratta di, inseritodel ministero dell’Interno dei 100piùd’Italia estessa, e di N. R., un pregiudicato leccese di 61 anni, destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti per oltre 20 anni di reclusione per reati in tema di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di sostanze ...