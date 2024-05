E ora ti sistemo per bene Isola dei Famosi - Benigno ancora contro Vladimir Luxuria

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 13 maggio 2024) Non sembra esserci una tregua in vista all’deitra Francesco. Anzi, nelle prossime ore la battaglia a distanza dovrebbe diventare più aspra proprio in occasione della nuova puntata in diretta del 13 maggio. La conduttrice alcuni giorni fa ha informato di non voler denunciare l’ex naufrago squalificato, ma ha rivelato di essere rimasta molto male perché è stata colpita nella dignità e nell’identità. Infatti, fuori dall’deiFrancescol’ha attaccata diverse volte chiamandocol nome maschile. Ha deciso di farlo anche stavolta sul social network Facebook e la tensione si sta tagliando ormai a fette. Lui ha preannunciato qualcosa di molto forte, ...