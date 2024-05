Panchina Milan - Claudio Fenucci | Thiago Motta rimane al Bologna? Ne parleremo…

(Di lunedì 13 maggio 2024), l’amministratore delegato delchiaro:? Ne parleremo con lui Festa grande aldopo l’aritmetica qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Un risultato che in casa rossoblù mancava da ben 60 anni. Il giorno dopo l’amministratore delegato del club,, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per esprimere tutta la sua soddisfazione per un’annata strepitosa e per programmare già la prossima stagione. Tra i temi toccati daanche quello, sicuramente importante, del futuro indi, accostato a diverse squadre in ...

Le parole dell’allenatore del Cagliari Claudio Ranieri in vista della partita di Serie A contro il Milan: Non abbiamo paura di loro Milan-Cagliari sarà una partita tra due squadre in un momento di forma completamente opposto. Da una parte, infatti, ...

LUTTO - E' morto il cantante Enrico Musiani, aveva 86 anni - LUTTO - E' morto il cantante Enrico Musiani, aveva 86 anni - E' morto all'età di 86 anni il cantante Enrico Musiani, voce amata della musica popolare italiana. La figlia Sabrina lo ha comunicato con un messaggio sul suo profilo Facebook: "Potrei scrivere 10.000 ...

Stagione finita per Chukwueze - Stagione finita per Chukwueze - Guai in arrivo per il milan di Stefano Pioli che deve fare i conti con l' infortunio rimediato da Samu Chukwueze. Il centrocampista rossonero è stato costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di ...

Calcio: Giroud, 'lascio a fine stagione ma il Milan rimarrà nel mio cuore, il mio futuro è in Mls' - Calcio: Giroud, 'lascio a fine stagione ma il milan rimarrà nel mio cuore, il mio futuro è in Mls' - milano, 13 mag. - (Adnkronos) - "Sono qua per dirvi che giocherò le due mie ultime partite al milan. Io continuerò la mia carriera, ma in MLS. Sono molto molto orgoglioso di tutto quello che ho fatto ...