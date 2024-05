Jesi Scacchi protagonisti al Circolo Cittadino con il campionato interprovinciale

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ha vinto Riccardo Rago. Matteo Rotoni campione della provincia di Ancona, Stefano Giampieri di Fermo, Daniel Fontanella di Macerata. Luca Torta miglior giocatore dell’asd, 13 Maggio 2024 – Si é concluso il torneodidisputato nella bellissima sala del lampadario deldi. Un torneo individuale riservato a tutti i giocatori con cittadinanza italiana inclusi i minorenni. Fai clic qui per vedere lo slideshow. L’assegnazione del titolo di campione provinciale é stata riservata ai soli residenti della provincia di Ancona, Ascoli Piceno , Fermo e Macerata. Il torneo svolto in 5 turni nelle date comprese tra il 10 e il 12 Maggio, tempo di gioco di 90 minuti più 30 ...

