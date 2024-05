Pallanuoto Il team Marche Moie in rosa passa a Firenze 9-6

(Di lunedì 13 maggio 2024) In gol Gasparini 2- Di Martino 2- Giampaoletti 2- Dolciotti 1- Regnicoli 1- Robboni 1. Prossimo turno sabato 18 maggio ore 18,45 al Palablù contro Perugia, 13 maggio 2024 – Ilalla ripresa dopo la sosta vince a9-6 e conferma il primato in classifica generale della serie B. Dopo un bell’avvio nel primo tempo, le ragazze delsi sono concentrate più sulla difesa che sull’attacco con un saldo parziale sfavorevole, anche se veramente di poco, nei tempi centrali. La coach Giuliani ha commentato così la partita: “Tutte le atlete hanno giocato con impegno per portare a casa il miglior risultato possibile: la nostra è una squadra giovane che continua a lavorare per crescere e cercare di raggiungere ...

Il Round Scudetto della Serie A1 2023-2024 di Pallanuoto maschile non ha più nulla da dire, con piazzamenti ed accoppiamenti per i play-off già decisi: le partite ormai servono soltanto alle squadre per arrivare pronte alla post season. Nel ...

Pallanuoto: in C i lariani falliscono di misura l'esame Bocconi - pallanuoto: in C i lariani falliscono di misura l'esame Bocconi - Il 15° turno di serie C non è stato moto fortunato per la pallanuoto Como che si è dovuta arrendere nella vasca amica di Varedo battuta per 8-9.

Pallanuoto A2 femminile: le bolognesi partono bene, però devono cedere nel finale contro delle avversarie più toniche. La Rari Nantes ci prova, ma sorride la Lazio - pallanuoto A2 femminile: le bolognesi partono bene, però devono cedere nel finale contro delle avversarie più toniche. La Rari Nantes ci prova, ma sorride la Lazio - Il team di coach Posterivo viene eliminato dalle ragazze di Spagnoli nella decisiva gara tre per la promozione ...

Campionati Italiani Allievi B under 16. Pallanuoto Uisp ai quarti di finale - Campionati Italiani Allievi B under 16. pallanuoto Uisp ai quarti di finale - La pallanuoto Pisana della Nuoto Uisp 2003 ha fatto la storia ai Campionati Italiani Allievi B, conquistando i quarti di finale con vittorie a Bologna. Prossimo ostacolo a Civitavecchia.