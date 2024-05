Isola dei Famosi 2024 | le anticipazioni sulla nuova puntata - 13 maggio

(Di lunedì 13 maggio 2024) Stasera, lunedì 13, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda unade L’dei, laedizione del reality che quest’anno vedrà la conduzione di Vladimir Luxuria. La conduttrice dopo aver ricoperto tutti i ruoli possibili (naufraga (e vincitrice nel 2008, sesta edizione), inviata (2012) e opinionista (nel 2011, 2017, 2022 e 2023)) ora passa alla conduzione. Inviata in Honduras sarà l’ex modella e conduttrice Elenoire Casalegno. In studio insieme a Vladimir Luxuria, a commentare quello che succede sull’, ci saranno Dario Maltese, conduttore e giornalista del Tg5, e Sonia Bruganelli, che torna come opinionista dopo l’esperienza al Grande Fratello VIP. Ma vediamo insieme tutte le informazioni ...

Mega alveare di api in piazza Lima, arriva l’apicoltore (in Vespa): “In città stanno meglio che in campagna” - Mega alveare di api in piazza Lima, arriva l’apicoltore (in Vespa): “In città stanno meglio che in campagna” - Milano, l’intervento di Adolfo Pedrazzini nella piazza in zona Buenos Aires per mettere in sicurezza circa 4.000 esemplari che hanno colonizzato un albero: “Non sono pericolose” ...

Al Salone del libro di nuova cultura cattolica se n'è vista ben poca - Al Salone del libro di nuova cultura cattolica se n'è vista ben poca - A Torino si sono sentiti molti applausi, ma erano più di facciata che realmente critico-riflessivi. Ennesima occasione non sfruttata per affrontare i poblemi attuali del mondo cattolico e proporre nuo ...

Europee, Celestini Campanari: abbassare astensione giovanile - Europee, Celestini Campanari: abbassare astensione giovanile - Roma, 13 mag. (askanews) – “Accogliere tanti ragazzi a Ventotene, provenienti da tutto il territorio nazionale e da numerosi altri Stati membri dell’Ue, è per noi motivo di orgoglio, poiché quest’isol ...