Le previsioni meteo per la giornata del 14 maggio 2024

(Di lunedì 13 maggio 2024) Roma Nubi sparse e schiarite nel corso dellama con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. Tra la sera e la notte ancora tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature comprese tra +11°C e +26°C. Lazio Nuvolosità irregolare in transito al mattino su tutta la regione ma con tempo asciutto. Al pomeriggio ancora nubi sparse e schiarite, da segnalare solo isolati acquazzoni o temporali sui settori interni. Nubi sparse e schiarite in serata e nottata ma sempre con tempo asciutto. NAZIONALE AL NORD Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con isolati piovaschi sul nord-est. Al pomeriggio attese precipitazioni sul Piemonte, Appennino settentrionale e Trentino. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sulle regioni di nord-ovest con piogge e temporali, in estensione alle altre regioni. AL CENTRO Al mattino nuvolosità medio-alta in ...

Meteo: il prossimo Weekend potrebbe essere diverso dagli ultimi, prime anticipazioni per Sabato e Domenica - Meteo: il prossimo Weekend potrebbe essere diverso dagli ultimi, prime anticipazioni per Sabato e Domenica - La causa va ricercata nelle grandi manovre in atto a livello emisferico con un susseguirsi di cicloni in discesa dall'Atlantico in rotta di collisione con il Vecchio Continente e il bacino del Mediter ...

Red Sox, il tassista nemico dei No-Pos, espulso dalla cooperativa dei taxi di Bologna: «Ci danneggia» - Red Sox, il tassista nemico dei No-Pos, espulso dalla cooperativa dei taxi di Bologna: «Ci danneggia» - La decisione di Cotabo, una delle due cooperative taxi Bologna: Roberto Mantovani da tempo pubblica gli incassi delle giornata sui social e chiedeva alla categoria più trasparenza. L'accusa :«Vuole ot ...

L'oroscopo dell'amore del 15 maggio e classifica: Scorpione, Pesci e Acquario in pole - L'oroscopo dell'amore del 15 maggio e classifica: Scorpione, Pesci e Acquario in pole - L'oroscopo dell'amore di mercoledì 15 maggio preannuncia che sarà una giornata romantica per Pesci, Scorpione e Acquario. Le cose andranno invece meno bene per Gemelli, Vergine e Ariete. Di seguito ap ...