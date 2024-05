Delitto di Casbeno | Marco Manfrinati in carcere anche per stalking

(Di lunedì 13 maggio 2024) Varese, 13 maggio 2024 – Un anno fa il giudice per le indagini preliminari aveva “bocciato” la richiesta di arresto con l’accusa diper, presunto killer dell’ex suocero Fabio Limido, ucciso dopo aver colpito l’ex moglie Lavinia Limido. L’ex avvocato del foro di Busto Arsizio se la cavò con il divieto di avvicinamento, disposizione che – a giudicare dai fatti che gli sono contestati – non ha rispettato. Ora il giudice Luciano Lucarelli, davanti al quale il processo perè incardinato, ha provveduto a emettere una misura che dispone la custodia cautelare inper l’accusa di atti persecutori nei confronti della 37enne, ancora ricoverata in Terapia intensiva all’ospedale di Circolo, e dell’ex suocera Marta Criscuolo. Le denunce Si aggrava, ...

