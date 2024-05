Chris Pratt rivela chi è più difficile da doppiare - Mario o Garfield

Chris Pratt: un eroe Marvel dentro e fuori dallo schermo Anche i migliori di Hollywood, come il famoso attore Chris Pratt, non sono immuni da passi falsi. Tuttavia, nel caso di Pratt, non si tratta di uno scandalo. Nonostante ogni difetto, è ...

Chris Pratt sulle possibilità di tornare come Star-Lord ed entrare nel DCU: “100% per entrambe” - chris pratt sulle possibilità di tornare come Star-Lord ed entrare nel DCU: “100% per entrambe” - chris pratt parla delle possibilità di un suo ritorno come Star-Lord nel MCU ma anche del suo ingresso nel DCU di James Gunn.

Chris Pratt dice sì al DC Universe di James Gunn! 'Ma anche Star-Lord, voglio entrambi' - chris pratt dice sì al DC Universe di James Gunn! 'Ma anche Star-Lord, voglio entrambi' - chris pratt sarebbe disponibilissimo ad accettare un ruolo nel DC Universe qualora James Gunn lo volesse: l'attore, però, non dimentica i Guardiani ...

Chris Pratt vede molti più film Nintendo nel nostro futuro - chris pratt vede molti più film Nintendo nel nostro futuro - Secondo chris pratt, la star di The Super Mario Bros. Movie, il sequel del film di successo non è l'unico progetto imminente basato sulle opere di Nintendo. "Non posso dirvi molto, ma posso dire che c ...