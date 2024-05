Come finisce il film Homefront | Maddy viene salvata?

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ilcon Gator e Sheryl che vengono arrestati, mentre Teedo e Cassie vengono portati in ospedale. In seguito, Broker fa visita a Danny T in prigione, facendogli sapere che sarà presente quando Danny T verrà rilasciato. Questo dopo che Cassie tenta di fuggire con, dando vita a una lotta in cui Gator spara accidentalmente a Cassie. Gator fugge poi connel suo furgone, con Broker al suo inseguimento. Quando Broker si schianta con la sua auto, Gator si prepara a sparargli, madistratto da, che tenta di costringere a rientrare nel suo camion. Precedentemente, Cassie arriva al magazzino di Gator dopo aver appreso la notizia della sparatoria ed è inorridita nel trovarvi. Affronta con rabbia Gator e gli chiede ...

