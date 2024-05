Trovata una pistola in una valigia | chiuso l' aeroporto di Bologna

L' Aeroporto Marconi di Bologna è rimasto chiuso per due ore per motivi di sicurezza. Gli agenti della Polaria, a quanto si apprende, avrebbero infatti trovato una pistola in una...

