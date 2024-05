De Luca | Don Patriciello? C’è stata una grande mistificazione Ce l’avevo con Meloni che usa progetti istituzionali per sceneggiate politiche

(Di lunedì 13 maggio 2024) “C’è una. La mia polemica era contro“. Così il presidente della Campania, Vincenzo De, a margine della cerimonia di inaugurazione di alcune strutture sportive all’interno dello stadio Collana di Napoli, ha risposto a una domanda sulla polemica con il parroco del Parco Verde a Caivano Don: “Laha utilizzato la presentazione di un progetto istituzionale per fare una sceneggiata. Si chiama politica politicante, cialtroneria. E la mia polemica è nei confronti di questo clima. La lotta alla camorra non c’entra niente. C’entra solo la strumentalizzazione che si è fatta di artisti, cantanti e altri. La lotta alla camorra si fa con il lavoro, non con la demagogia e spaccando il Paese”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

