Scontro Meloni-Schlein - l’ultimo delirio | no a Vespa perché è uomo

(Di lunedì 13 maggio 2024) L’intervista di Antonio Tajani di oggi è molto interessante. Riguarda loin televisione che si farà datra. Lui dice che non è giustonon ci sono leader di serie A e di serie B, quindi il confronto non dovrebbe essere solamente fra loro due. Da tecnico televisivo, se così mi posso definire, mi viene da dire che non è proprio semplice organizzare quello che propone il ministro degli Esteri. Chi sarebbero i leader che dovrebbero partecipare?, certamente. Poi ci sono Conte, Calenda, Bonino, Bonelli o Fratoianni. Siamo già a 7, se escludiamo i partiti minori. Capite che non sarebbe proprio semplicissimo. Restando su questo tema. Nicoletti, grande oratore ed opinionista della Stampa, ha dedicato una pagina intera per ...

Calabrone asiatico invade l'Italia, come riconoscere la vespa velutina: i rischi per l'uomo e le api - Calabrone asiatico invade l'Italia, come riconoscere la vespa velutina: i rischi per l'uomo e le api - Il calabrone asiatico, o vespa velutina, sta invadendo l'Italia: come riconoscere questa particolare specie e quali sono i rischi per l'uomo e per le api.

Che tempo che fa, Littizzetto prega Mentana e Gruber dopo la lite: “Senza di voi…” - Che tempo che fa, Littizzetto prega Mentana e Gruber dopo la lite: “Senza di voi…” - Sembra essersi placato lo scontro tra Enrico Mentana e Lilli Gruber, scaturito dall’inizio ritardato di Otto e mezzo, il talk show pre-serale ...

Sicurezza sul lavoro, verso un tavolo permanente in Sicilia - Sicurezza sul lavoro, verso un tavolo permanente in Sicilia - Primo step oggi (13 maggio 2024) del confronto governo regionale- sindacati sulla sicurezza sul lavoro che Cgil, Cisl e Uil Sicilia sono tornati a chiedere dopo i gravissimi incidenti delle ultime ...