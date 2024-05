Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2024 ore 17 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

13 MAGGIOORE 17.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS ETERAMO IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITEFIUMIICNO ENINA CODE SUL TRATTO URBANO TRA LA TANGENZIALE EST ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE PERCORRENDO LA STATALE PONTINA PER INCIDENTE CODE IN AUMENTO TRA IL GRANDE RACCORDO E CASTELNO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NETTUNENSE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CECCHINA E PAVONA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA APPIA SI STA IN CODA ALTEZZA SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE MARINO