Dahmani - impegnata nella difesa dei diritti umani e delle persone migrant - rischia fino a cinque anni di prigione L' episod -o, non è l' un -co, ma rientra in una serie di arresti che prendono di mira attivisti e giornalisti che contestano Saied e le politiche del governo

Tunisia, contro gli arresti di Saied si mobilitano avvocati e giornalisti - Tunisia, contro gli arresti di Saied si mobilitano avvocati e giornalisti - Nel fine settimana la polizia ha fatto irruzione nella sede dell’Ordine degli avvocati e ha arrestato Sonia dahmani. Le immagini sono state riprese da una giornalista e un operatore di France24, ...

"La Tunisia come Lampedusa", e l'avvocatessa finisce in galera per una battuta - "La Tunisia come Lampedusa", e l'avvocatessa finisce in galera per una battuta - Sonia dahmani è stata arrestata per i commenti sarcastici sulle scelte del governo del presidente tunisino Saied. In base a una legge contro le fake-news arrestati oltre 60 tra giornalisti e attivisti ...

Sonia Dahmani arrestata, l’appello degli avvocati milanesi: “Siano garantiti incolumità e diritto alla difesa” - Sonia dahmani arrestata, l’appello degli avvocati milanesi: “Siano garantiti incolumità e diritto alla difesa” - Nota congiunta dell’Ordine e della Camera penale sul caso della legale e opinionista tunisina prelevata da poliziotti in borghese col volto coperto ...