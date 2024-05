Farwest | anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

(Di lunedì 13 maggio 2024)su Rai 3, 13 maggioè il nuovodiin onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le, le storie, le inchieste, i servizi e glidella puntata di, 13 maggio 2024.In primo piano un’inchiesta sulla cooperativa “Il Forteto”. Nata come una cooperativa agricola immersa nelle campagne toscane, con la promessa di una vita comunitaria fondata su valori di solidarietà e ...

Farwest : anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 22 aprile Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le ...

Farwest : anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 29 aprile Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le ...

Farwest : anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 6 maggio Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le ...

Auto storiche da tutta Europa per rievocare i Florio: ecco il Giro di Sicilia, il programma completo - Auto storiche da tutta Europa per rievocare i Florio: ecco il Giro di Sicilia, il programma completo - La quarta tappa "toccherà" Palma di Montechiaro, ma anche la Valle dei Templi dove verrà fatta una sosta per una visita culturale. E poi sarà la volta di Agrigento e Porto Empedocle ...

Infortunio Salvai, è out per Juventus Women Roma. Il MOTIVO - Infortunio Salvai, è out per Juventus Women Roma. Il MOTIVO - Infortunio Salvai, è out per Juventus Women Roma. Il motivo del forfait del difensore bianconero per la partita Cecilia Salvai è out per Juventus Women Roma, partita di campionato in programma oggi al ...

Auto prende fuoco sulla Sassari-Olbia: salvi due turisti francesi - Auto prende fuoco sulla Sassari-Olbia: salvi due turisti francesi - Ozieri. La squadra 8A di Ozieri è intervenuta sulla SS 729 al km 21, in località Figos, per l'incendio di una vettura con a bordo due ...