Scomparso Alessandro Venturelli - i genitori ricordano gli ultimi momenti con lui | Viviamo per ritrovarlo

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 13 maggio 2024)di: in cerca di risposte Idisono tornati ancora una volta sotto i riflettori per far luce sulla misteriosa scomparsa del figlio. In un’emozionante intervista su Verissimo hanno espresso la loro angoscia e frustrazione per i mancati progressi nel ritrovamento di. Ricerca disperata di indizi Con le lacrime agli occhi, idihanno condiviso la loro angoscia e hanno chiesto risposte. Si sono chiesti perché il loro figlio fossevolontariamente e hanno sottolineato chenon avrebbe mai causato loro un tale dolore intenzionalmente. Hanno espresso la loro incredulità per la mancanza di ...