Più che imitare il passato - ritroviamo un modello vincente per i ristoranti del futuro E frequentiamo le vere trattorie

(Di lunedì 13 maggio 2024) “Hanno raccolto tutti gli alberi / e gli hanno portati al Museo degli alberi / E fanno pagare alla gente / Un dollaro e mezzo per vederli” (Bob Dylan)E alla fine, come i vestiti larghi, è tornato pure il vintage gastronomico. Prima piano, con qualche locale che proponeva piatti vintage, poi con una serie di aperture esplicitamente passatiste, nei nomi, nelle location e nel menu.Ilè sempre, che palle, quello della giovinezza di noi 50/60enni, i mitici anni ’70 e ’80, coi tavoli di fòrmica, le sedie spaiate, i frigoriferi con gli adesivi di prodotti che non ci sono più. Nessun male, ovviamente, se nel frattempo non continuasse a tutta birra la chiusura dei posti veri: tagliano gli alberi e li mettono nell’orto botanico a pagamento.: ilche non ritorna Non è, non del tutto almeno, il lamento di un anziano verso ...