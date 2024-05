Mutui prima casa con garanzia dello Stato - la guida dell’Abi su agevolazioni e diritti

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 13 maggio 2024) Come funziona il mutuo con, chi ne ha diritto e quali sono gli obblighi? Abi (Associazione bancaria italiana), banche e associazioni dei consumatori si sono date appuntamento per stilare unaaggiornata al 2024 che analizza ogni dettaglio della misura. Laoffre approfondimenti sui principali aspetti di questo “importante strumento pubblico volto a supportare nell’acquistotazione principale i cittadini, a partire dai giovani e, in particolare per l’anno 2024, dalle famiglie numerose”, come puntualizza Abi. Laè scaricabile gratuitamente dal sito dell’Associazione bancaria italiana. Cos’è il FondoIl Fondo diper i ...