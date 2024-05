Roma, 8 mag. (Adnkronos) – E’ durato circa un’ora il colloquio tra la premier Giorgia Meloni e il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg . Al termine dell’incontro, Stoltenberg ha lascia to Palazzo Chigi, ma prima di risalire in auto ha ...

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Nell'attuale contesto internazionale, la necessità per l'Europa di diventare finalmente un gigante geopolitico va anche di pari passo con un'industria europea della difesa che sia in grado di soddisfare le necessità e le ...

"Niente missili all'Ucraina". La Lega aspetta Crosetto al varco del Copasir - "Niente missili all'Ucraina". La Lega aspetta Crosetto al varco del Copasir - All’ordine del giorno è prevista l’audizione del ministro della difesa Guido Crosetto ... è stato Giuseppe Conte coi suoi due governi. Con meloni, la quota italiana crescerà dall’1,43% del 2024 ...

Ucraina: Meloni, ‘rafforzare difesa indispensabile per pace giusta’ - Ucraina: meloni, ‘rafforzare difesa indispensabile per pace giusta’ - Roma, 13 mag. (Adnkronos) – “Abbiamo confermato l’impegno a rafforzare le legittime capacità di difesa dell’Ucraina, come condizione indispensabile per raggiungere quella pace giusta a cui tutti ...

Meloni: 'Difesa Ue all'altezza per diventare un gigante geopolitico' - meloni: 'difesa Ue all'altezza per diventare un gigante geopolitico' - Con la Repubblica Ceca c'è "una amicizia molto solida, siamo molto sodisfatti dello stato delle relazioni che sono eccellenti, anche nel dialogo politico nell'ambito del consiglio europeo". (ANSA) ...