Bimba di due anni azzannata da pitbull nel Milanese - è grave

(Di lunedì 13 maggio 2024) AGI - Unha aggredito e feritomente una bambina di duee mezzo mentre giocava con la sorella gemella a Sesto San Giov. La piccola è stata trasportata in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale di Bergamo. Illesa l'altra bambina. Stando a quanto riferito dai vigili del Fuoco, nel tentativo di salvare le nipotine dall'aggressione la zia ha riportato ferite profonde ed è stata trasferita in codice giallo al Niguarda. Sul posto sono intervenuti anche la polizia locale di Sesto San Giov, l'ATS e il 118. Ilsi trova adesso rinchiuso in un canile in attesa delle decisioni delle autorità competenti.

Ennesimo pitbull killer , dramma a Sesto San Giov anni (Milano), dove una bambina di soli due anni è stata trasportata di corsa in ospedale dopo essere stata attaccata. E’ gravissima . La piccola stava giocando con la sorellina gemella, quando è ...

Ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano , la bambina di 2 anni e mezzo è stata stabilizzata dai sanitari e ora è fuori pericolo. E' stata azzannata da un pitbull mentre giocava con la sorellina gemella in un appartamento a ...

Social. Un Pitbull ha azzanna to una bimba di due anni e mezzo mentre si trovava a casa con la sorellina gemella. Si tratta dell’ennesimo caso registrato in Italia nelle ultime settimane. Scopriamo insieme quali sono le attuali condizioni della ...

Pitbull sbrana bimba di due anni…" - pitbull sbrana bimba di due anni…" - Una bambina di 2 anni e mezzo è in gravissime condizioni in ospedale dopo essere stata azzannata da un pitbull mentre giocava con la sorellina gemella in un appartamento a Sesto San Giovanni… Leggi ...

Milano, bimba di due anni azzannata dal pitbull. È grave, ferita anche la zia - Milano, bimba di due anni azzannata dal pitbull. È grave, ferita anche la zia - Dramma a Sesto San Giovanni (Milano), dove un pitbull ha attaccato una bambina di soli due anni. La piccola, trasportata di corsa in ospedale, è gravissima, mentre la zia, intervenuta per sottrarla ...

Gioca con la sorellina, il pitbull la azzanna : paura per la bimba di 2 anni a Milano - Gioca con la sorellina, il pitbull la azzanna : paura per la bimba di 2 anni a Milano - La bambina stava giocando con la sorella gemella quando è stata attaccata dal cane. Ferita anche la zia che faceva da baby sitter, intervenuta per salvarla ...