Chiuso l’aeroporto di Bologna - voli dirottati | “Trovata una pistola in una valigia”

L'aeroporto di Bologna è chiuso per motivi di sicurezza da poco dopo le 16. A quanto si apprende, gli agenti della Polaria avrebbero trovato una pistola in una valigia. Tre voli in arrivo, da Brindisi, Bruxelles e Stoccolma, sono stati dirottati su ...

pistola trovata in una valigia durante i controlli all' Aeroporto di Bologna : scalo chiuso per ragioni di sicurezza, voli dirottati

L’ Aeroporto di Bologna è chiuso per motivi di sicurezza da poco dopo le 16. A quanto si apprende, gli agenti della Polaria avrebbero trovato una pistola in una valigia. I Voli in arrivo da Brindisi, Bruxelles, Stoccolma, Atene, Parigi e Siviglia ...

Bologna, aeroporto chiuso per sicurezza e voli dirottati: trovata una pistola in una valigia - Bologna, aeroporto chiuso per sicurezza e voli dirottati: trovata una pistola in una valigia - L'Aeroporto di Bologna è chiuso per motivi di sicurezza da poco dopo le 16. A quanto si apprende, gli agenti della Polaria avrebbero trovato una pistola in una valigia. Tre voli in ...

L’aeroporto di Bologna chiuso per motivi di sicurezza, trovata una pistola in una valigia - L’aeroporto di Bologna chiuso per motivi di sicurezza, trovata una pistola in una valigia - L’Aeroporto di Bologna è chiuso per motivi di sicurezza da poco dopo le 16. A quanto si apprende, gli agenti della Polaria avrebbero trovato una pistola in una valigia. Tre voli in arrivo, da Brindisi ...

Diretta: aeroporto di Bologna chiuso, voli dirottati - Diretta: aeroporto di Bologna chiuso, voli dirottati - Bologna, 13 maggio 2024 – L'aeroporto di Bologna è chiuso. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza da poco dopo le 16. A quanto si apprende, gli agenti della Polaria avrebbero trovato una ...