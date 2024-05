LIVE Napolitano-Jarry 1-0 - ATP Roma 2024 in DIRETTA | iniziata! L’azzurro vuole approfittare della ‘moria’ di teste di serie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 13 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Largo il dritto dopo il servizio di. 1-0 PRIMA VINCENTE! 40-15 Bordata di rovescio, il colpo migliore di, che raccoglie il back in rete del cileno!! 30-15 Larga la risposta di dritto sulla seconda!! 15-15 Errore di rovescio del cileno in palleggio. 0-15 Gran passante di rovescio di. Stefanoal servizio 17:15 Nessun precedente tra la testa din. 21 e, che prima di questo torneo vantava il 125° posto raggiunto lunedì scorso come best ranking. Gli infortuni lo avevano sempre privato dell’ingresso nei primi 100 giocatori del mondo, adesso tutto dipenderà da lui! Giocatori in campo! 17:10 Con una vittoria oggi,farebbe un altro grande ...