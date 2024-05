UFFICIALE l'addio di Giroud | 'Ho deciso di lasciare il Milan - grazie a Maldini e Pioli Volevo andare via con un trofeo'

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ile Oliviersi diconodopo 3 stagioni, condite dal ritorno alla vittoria dello Scudetto nel 2022 per i rossoneri. In un`intervista...

Milan, Giroud ai saluti: «Orgoglioso per tutto quello che ho fatto qui. Continuerò, ma in Mls» - milan, giroud ai saluti: «Orgoglioso per tutto quello che ho fatto qui. Continuerò, ma in Mls» - Il momento dei saluti è ufficialmente arrivato: Olivier giroud saluta il milan. L'attaccante francese ha annunciato il suo addio ai canali della società in un messaggio per lui emozionale.

Milan, Giroud conferma l'addio: "Ecco perché ho preso questa decisione" - milan, giroud conferma l'addio: "Ecco perché ho preso questa decisione" - L'attaccante del milan, Olivier giroud, ha annunciato l'addio ai rossoneri in conferenza stampa. Queste le prime parole dell'attaccante rossonero: "Sono qua per dirvi che giocherò le due mie ultime ...