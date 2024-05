Formazioni ufficiali Lecce-Udinese - le scelte dei due allenatori

(Di lunedì 13 maggio 2024) per il match di Serie A in programma alle ore 18:30 Comunicate ledi, match di Serie A in programma alle 18:30.(4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Blin;Almquist, Rafia, Dorgu: Krstovic All. Gotti.(3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehzibue, Wallace, Pajero, Kamara; Samardzic, Success;

Conclusa la Copa de la Liga Profesional con l’eliminazione in Semifinale ai calci di rigore contro l’Estudiantes La Plata (1-1 al 90?), il Boca Juniors proverà in questa seconda parte di stagione a riscattarsi dopo un 2023 che non ha portato nulla ...

Le Formazioni ufficiali di Lecce-Udinese , match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A 2023 / 2024 , in programma alle ore 18:30 di oggi, lunedì 13 maggio. I salentini sono già salvi e proveranno a festeggiare con una vittoria davanti ai ...

Lecce-Udinese / Le formazioni ufficiali: torna Success titolare - Lecce-Udinese / Le formazioni ufficiali: torna Success titolare - La squadra di Fabio Cannavaro solo con i tre punti abbandonerebbe il terz'ultimo posto. Ecco le formazioni ufficiali. Lecce (4-4-1-1): Wladimiro Falcone; Valentin Gendrey, Federico Baschirotto, Marin ...

Formazioni non ancora annunciate - formazioni non ancora annunciate - Lecce - Udinese è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie A 2023/2024. La partita è in programma il giorno 13 maggio alle ore 18:30 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del ...

Milan, brutto infortunio per Chukwueze. Stagione finita - Milan, brutto infortunio per Chukwueze. Stagione finita - Campionato finito per Chukwueze, che salterà la ultime4 due partite di campionato e quindi anche il Torino. L'esterno offensivo nigeriano, durante la partita vinta contro il Cagliari, ...