Bologna - pistola in una valigia | chiuso l’aeroporto Marconi per motivi di sicurezza

(Di lunedì 13 maggio 2024) Poco dopo le 16 alGuglielmo. diè scattato il protocollo diche ha imposto la chiusura dello scalo emiliano. La decisione è stata presa, riferisce l’Ansa, dopo che la Polaria ha rinvenuto unain una. Almeno tre voli in arrivo alda Brindisi, Bruxelles e Stoccolma sono stati dirottati su altre destinazioni, in attesa di ulteriori controlli. Leggi anche: Il generale dell’Aeronautica Goretti: «Non ci sarà mai intelligenza artificiale che fotterà un napoletano che vi fotte la radio» – Il video Tajani sgrida i turisti bloccati a Socotra: «Scelta imprudente». La tour leader sbotta dallo Yemen: «Ma quale guerra civile, solo una perturbazione» Piero Fassino indagato per il furto del profumo: verso ...

