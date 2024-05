Lazio - Onorato | Lotito fa sul serio per lo stadio Flamini - ho visto il progetto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 13 maggio 2024) “Hoildellaper loo: è molto ambizioso, esalta la bellezza dell’impianto e dell’architettura di Antonio e Pierluigi Nervi. Per questo siamo ottimisti.si è mosso in maniera concreta e fa sul”. Queste le parole dell’assessore allo Sport del Comune di Roma, Alessandro, in conferenza stampa su un evento nella Capitale, parlando del possibile nuovodellaalo: “Ora aspettiamo che ilvenga depositato ufficialmente in Campidoglio per iniziare a valutarlo insieme a tutte le istituzioni coinvolte. Il Comune ha dimostrato più volte la totale apertura al”. SportFace.