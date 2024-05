Grande Fratello - ex gieffino lancia una linea di t-shirt | E’ tutto pronto

Ex gieffino assiste emozionato ai primi movimenti della sua futura figlia! - Ex gieffino assiste emozionato ai primi movimenti della sua futura figlia! - Ex gieffino assiste emozionato ai primi movimenti della sua futura figlia!Rosalinda Cannavò è in attesa di una bimba da Andrea Zenga ...

Enock Barwuah è diventato papà: “Un’emozione indescrivibile” - Enock Barwuah è diventato papà: “Un’emozione indescrivibile” - Enock Barwuah e la moglie Giorgia sono diventati mamma e papà: l’annuncio è arrivato su Instagram, dove hanno pubblicato la prima foto del piccolo.

Grande Fratello, Marco Maddaloni applaude Beatrice Luzzi: «È stata la mattatrice. Il lutto Ognuno reagisce a modo suo» - Grande fratello, Marco Maddaloni applaude Beatrice Luzzi: «È stata la mattatrice. Il lutto Ognuno reagisce a modo suo» - Marco Maddaloni è stato uno dei protagonisti dell'ultima edizione del Grande fratello. L'ex gieffino ha deciso di interrompere la sua esperienza nella casa più ...